METİN UCA'NIN VEFAT SEBEBİ

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastabede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarının her ikisinin de tıkalı olduğu ve o yüzden fenalaştığı öğrenildi. Acil operasyona alınan ve yoğun bakımda tedavesi süren Uca, 16 Kasım Perşembe günü saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.