Metin Öztürk'ten sert açıklamalar: Skandal bir federasyon var!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurullarının verdiği kararlara tepki gösterdi.

Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

TFF yönetimini daha önce istifaya davet ettiklerini hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu yönetimin seçilmesine katkılarımız oldu. Bundan dolayı üzgünüz. Kandık. Takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar, sonra bakıyorlar ki birlerinin bu karar işine gelmiyor. Galatasaray, her sene şampiyon olduğu için limitleri yüksek. Bir limit problemimiz yok. Bu limit problemi kimi rahatsız etmiş olabilir? Biraz dikkatli bakmak lazım. Ne kadar tutarsız olduklarını tahkim ve disiplin konusunda da gördük. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. En son bunu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararında da gördünüz. Tribünlerin yarısını yok ettiler. Bugün de sahada oynatmamaya çalışan bir hakem var. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR da vardı. Zaten VAR biraz sabıkalı. Verilmeyen bir penaltımız vardı. Torreira'ya verilen sarı kart da inanılır gibi değil. Skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler ve Türk futbolunun önünü açarlar. Yarınki maçta da ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için yapacaklarını gözlemleyeceğiz. Bütün gözümüz yarınki maçta olacak. İkinci takımı da ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar."

Yabancı VAR hakemi kararına değinen Öztürk, "Biz geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray şampiyon olacak. Gerçek 5. yıldızı takacak. Onlar sahtelerini takmaya devam ediyor. Onlara bir önerim var. Kuruluş yılları 1907, o yüzden 7 yıldız taksınlar. Hiç değilse havaları olur." ifadelerini kullandı.