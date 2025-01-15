Metin Öztürk: Kemerburgaz'da her şey bitti

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade ederek, "Başkanımız şu an hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli, bundan önceki başkanlarımız da inanılmaz işler yaptı. Ama yakın zamanda göreceksiniz sayın Dursun Aydın Özbek, büyük bir özveriyle bunu başka bir yere taşıdı" diye konuştu.

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"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE FLORYA PROJESİNİN İHALESİ YAPILACAK"

Florya projesinde birkaç hafta içinde ihalenin yapılacağı söyleyen Öztürk, "Adnan Polat'ın ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz, buna rağmen Adnan başkanımız, sizlerden pek çok kişinin katıldığı komiteyle beraber Florya konusunu tamamladı. Dün nihai toplantıyı yaptı. Birkaç hafta içinde oranın ihalesi başlayacak. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"KEMERBURGAZ'DA HER ŞEY BİTTİ"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini açıklayan Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir sponsorla değil, sizlerin paralarıyla, kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü diğer kulüplerde hep bir ismi görüyorsunuz. Burada yazan tek isim, Galatasaray. Okan hocamız karar verecek, ay sonunda mı, öbür ayın ortasında mı geçecek. Onun düşüncesi bizim için çok kıymetli. Rekabet koşulları açısından belki birkaç hafta daha beklemek isteyebilir. Tesis 14 bin 500 metrekare. Florya'nın tamamı 4 bin 500 metrekare. Yakın zamanda altyapı için çalışmaya başlayacağız. İnşaatının başlaması için Florya'da daha bir süre var, alan firmanın ruhsat ve diğer konuları için. O arada altyapıyı da tamamlayacak. Galatasaray'a yakışır çok modern, rakiplerimiz değil, Avrupa'daki rakiplerimizin de ötesinde inanılmaz bir tesis. 2 sahası bitti. 4 saha ve altyapı yapılacak."