Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi ortaya çıkaracak
Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, yıllar sonra mahkemeye başvurup, Metin Akpınar'ın kızları olduklarını kanıtlamıştı. Duygu Nebioğlu şimdi ise uzun süredir ortaya çıkmayan annesine seslendi
- 1
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler yıllar ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.
- 2
Geçtiğimiz günlerde babası Metin Akpınar ile fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia ederek; "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" sözleriyle babasına tepki göstermişti.
- 3
Duygu Nebioğlu şimdi de annesi Suphiye Orancı'ya yüklendi.
-
- 4
Sevgi Nebioğlu; "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Bu davanın zaten kazananı benim, hatta öz annem. Kendi ortada olmasa da. Severek çıkmak istemedi, mahkeme onu da çıkartacak ortaya" ifadelerini kullandı.