Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nin İbrahim Tatlıses'in bir filminde figüran olarak oynadığını, ünlülerle de bu şekilde tanıştığını ifade etti.

UĞUR DÜNDAR: BU KADINI İLK KEZ GÖRÜYORUM

Programa bağlanan Uğur Dündar; "Ben bu kadını ilk kez görüyorum. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca o yıllarda bekarım" dedi.

Duygu Nebioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Annem, bana 'Ablanın babası Uğur Dündar' demedi. Sadece 'O dönem bir sevgiliydik' dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar'a benzettim. Olaylar böyle gelişti" dedi.

Dilar G ise bu konuda şunları söyledi; "Ben, durduk yerde Uğur Bey'e babalık davası açmadım.Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum."