Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayramda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş hava durumu raporunu takip ediyor. MGM'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bölge genelinin 8 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İşte MGM'den hava durumu raporu
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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları peş peşe geldi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından ise hava raporu takip edilmeye başlandı. Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu uyarısı
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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Bölge genelinin 8 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü bölge genelinin parçalı bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, nisan ayının ikinci haftasını 9 günlük tatil ile geçirecek. Hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin olarak işte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den çarpıcı tiyoları...
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"KARADENİZ KIYILARI VE DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK"
"Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Sivas-Adıyaman çevresinde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu yağışların Malatya ve çevresinde de yer yer kuvvetli olmasını bekleyelim, hatta yarın lokal olarak dolu yağışı görülebilir.
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"GÜNEYDOĞU'DA DA 2 GÜN SAĞANAK GÖRÜNÜYOR"
Güneydoğu'da zaman zaman kuvvetli gök gürültülü yağış, hayatı ve sosyal faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Özellikle 10-11 Nisan tarihlerinde beklenen yağışları yakından takip etmeli. Bu kesimlerde bayramın hava sıcaklıkları 15 ila 19°C arasında değişecek, sert bir soğuk yok ama yağmur da kendini hep hatırlatacak görünüyor.
"KARADENİZ YAYLALARINA KAR YAĞABİLİR"
Cuma akşamı Doğu Karadeniz tarafında yaylalara, yüksek kesimlere kar yağma ihtimali yüksek. Gümüşhane-Anzer-İspir-Artvin arasında kış lastiği olmadan yolculuk yapmamakta fayda var. Cuma gecesi ayrıca Erzincan-Malatya-Kahramanmaraş üstünden geçmesi beklenen gök gürültülü yağışa da dikkat etmekte yarar var."
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"MARMARA'DA SICAKLIKLAR YAZ TADINDA"
İstanbul'da hava sıcaklıkları gündüz gölgede 16-17°C'lerde fakat rüzgar poyrazdan serin estiği için hissedilen sıcaklık gölgede 12°C'ye kadar düşebiliyor.
Gece serinliği sürecek, gündüzler güneş altında hissedilenin 25-28°C'lere çıktığı bir yaz tadı veriyor. Marmara'da hem uzun kollu bir şeyler, hem de yazlık giysilere ihtiyaç var ve bu durum uzun bayram tatilinde de sürecek.
"EGE BAYRAMI GÜNEŞLİ GEÇİRECEK"
Ege'de İzmir bayram tatilini neredeyse tamamen güneşli geçirecek, günün erken saatleri 12°C olan sıcaklık, gündüz İzmir'de, Aydın'da 22°C'ye yükselecek. Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Trakya geneli benzer şekilde bayram tatilini az bulutlu ve güneşli havada geçirirken, Güney Ege'de ve Akdeniz'de haftaya bahar yağmurları görülebilir.