"GÜNEYDOĞU'DA DA 2 GÜN SAĞANAK GÖRÜNÜYOR"

Güneydoğu'da zaman zaman kuvvetli gök gürültülü yağış, hayatı ve sosyal faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Özellikle 10-11 Nisan tarihlerinde beklenen yağışları yakından takip etmeli. Bu kesimlerde bayramın hava sıcaklıkları 15 ila 19°C arasında değişecek, sert bir soğuk yok ama yağmur da kendini hep hatırlatacak görünüyor.

"KARADENİZ YAYLALARINA KAR YAĞABİLİR"

Cuma akşamı Doğu Karadeniz tarafında yaylalara, yüksek kesimlere kar yağma ihtimali yüksek. Gümüşhane-Anzer-İspir-Artvin arasında kış lastiği olmadan yolculuk yapmamakta fayda var. Cuma gecesi ayrıca Erzincan-Malatya-Kahramanmaraş üstünden geçmesi beklenen gök gürültülü yağışa da dikkat etmekte yarar var."