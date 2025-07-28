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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve sıcaklık uyarısı peş peşe geldi. Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte, güncel hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:05
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        • 1

          Meteoroloji’den hava durumu ve sıcaklık uyarıları geldi. Tatil planı yapan vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        • 2

          METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA, KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇÖL TOZU UYARILARI

          Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor

          HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

          Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

        • 3

          Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 5 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

        • 4
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