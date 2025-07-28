Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve sıcaklık uyarısı peş peşe geldi. Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte, güncel hava durumu tahminleri
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Meteoroloji’den hava durumu ve sıcaklık uyarıları geldi. Tatil planı yapan vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
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METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA, KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇÖL TOZU UYARILARI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor
HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.
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Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 5 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
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