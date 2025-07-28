Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA, KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇÖL TOZU UYARILARI

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.