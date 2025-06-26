Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artıyor. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek sıcak hava dalgası hafta sonu değişiklik gösterebilecek. Peki , 27 Haziran İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava nasıl olacak?
- 1
Hava durumu raporu güncel olarak MGM tarafından duyuruluyor. Haziran ayında sıcaklık giderek artarken il il değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel hava durumu raporu
- 2
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU YURDUN KUZEY VE İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor.
- 3
27 HAZİRAN 2025 İSTANBUL HAVA DURUMU: 32°21°
-
- 4
27 HAZİRAN 2025 İZMİR HAVA DURUMU: 42°28°
- 5
27 HAZİRAN 2025 ANTALYA HAVA DURUMU: 42°25°
- 6
27 HAZİRAN 2025 BURSA HAVA DURUMU: 37°21°
-
- 7
27 HAZİRAN 2025 ANKARA HAVA DURUMU: 33°16°
- 8