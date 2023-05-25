Meteoroloji'den nisan ayı açıklaması: Harita yeşile döndü

GEÇEN YILA GÖRE REKOR ARTIŞLAR

Marmara'da 94,5 kilogram ile nisan ayındaki yağışlar, 51,9 kilogram olan normaline göre yüzde 82, 49,6 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 91 arttı. Ege'de 74,2 kilogram ile nisan ayı yağışı, 54 kilogram olan normaline göre yüzde 37, 21,1 kilogram olan geçen nisana göre yüzde 251 yükseldi. Akdeniz'de 76,9 kilogram ile nisan ayı yağışı, 53,5 kilogram olan normaline göre yüzde 44, 13 kilogram olan geçen seneye göre yüzde 491 oranında arttı. İç Anadolu'da 60,2 kilogram ile nisan yağışı, 45,5 kilogram olan normaline göre yüzde 32, 13 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 363 yükseldi. Karadeniz'de 102,3 kilogram olan nisan ayı yağışı, 56,2 kilogram olan normaline göre yüzde 82, 40,8 kilogram olan geçen yıla göre yüzde 150 artış gösterdi. Doğu Anadolu'da 116,4 kilogram nisan ayı yağışı, 74,3 kilogram olan normaline göre yüzde 57, 27,7 kg olan geçen yıla göre yüzde 320 yükseldi. Güneydoğu Anadolu'da 69 kilogram olan nisan ayı yağışı, 62,4 kilogram olan normaline göre yüzde 11, 10,7 kilogram olan geçen yıl nisan ayına göre yüzde 545 oranında artış yaşadı.