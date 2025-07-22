Meteoroloji'den çöl sıcakları uyarısı! İşte 22 Temmuz Salı güncel hava durumu
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre; hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, 22 Temmuz Salı bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde giderek artması beklenirken, uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkmanın tehlikeli olduğunu vurguluyor. Peki, 22 Temmuz Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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FÖN RÜZGARLARI AFRİKA SICAKLARINI GETİRECEK
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissedilecek.
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22 TEMMUZ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık.
İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık.
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