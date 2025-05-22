Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Buna göre pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacak. Pazar gününden itibaren ise yağışların başlayacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 22 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıkları pazar günene kadar yükselmesi pazartesi günü ise sıcaklıklar, Marmara ve Ege Bölgesi'nde mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 22 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir hava raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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