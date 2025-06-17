Mesut Özil'den Sane açıklaması

Eski futbolcu Mesut Özil, Başakşehir’de özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Özil, bu özel buluşmada öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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"KISA ZAMANDA AKADEMİ KURACAĞIM"

Kariyer yolculuğunu ve yaşam tecrübelerini söyleşide aktaran Özil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım biraz. Çok mutluyum. Karşılamada gördüğünüz gibi bizim minnoşlar çok sevimli. Ayrıca çok mutlu oldum. Kısa zamanda Ümraniye’de bir akademi kuracağım. Gençlerin elinden tutup, kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerde göstermelerini istiyorum" dedi.

"SANE TÜRKİYE'YE GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM" Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mesut Özil, Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferini de değerlendirdi. Özil, "Önemli isimler Türkiye'ye geliyor, futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa’da başarılı olur. Sane Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Telefonda konuştuk ama medyada yazıldığı gibi benim Galatasaray'a yönlendirdiğim bir durum yoktu. Türkiye'yi, İstanbul'u sordu, güvenli mi diye sordu. Çok güzel bir şehrimiz var, çok güzel yemeklerimiz var, gelirsen çok mutlu olurum dedim." ifadelerini kullandı.