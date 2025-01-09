Mesut Altan: Hakem görmedi ya da görmek istemedi"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür etiklerini belirten Altan, "Böyle güzel bir maçın ardından maalesef gündemimiz yine hakem oldu. Özellikle ilk yarıda Crespo'nun pozisyonunda net bir penaltı ve kırmızı kartı hakem ya görmedi, ya da görmek istemedi. Bununla ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Özellikle sahamızda oynayacağımız maçtan sonra başkanımız hem ilk yarının değerlendirmesini hem TFF hem MHK hem de mevcut hakem gündemiyle ilgili açıklama yapacak" diye konuştu.