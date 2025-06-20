Messi'den Ronaldo itirafı: Arkadaş değiliz

"Onunla rekabetimiz sahadaydı, ikimiz de takımlarımızın iyiliğini istedik. Bu rekabet her zaman sahada kaldı, saha dışında iki normal insanız." ifadelerini kullanan Messi, Cristiano Ronaldo ile hiçbir zaman arkadaş olmadıklarını ancak karşılıklı saygıyı her zaman koruduklarını söyledi:

“Birlikte vakit geçirmedik, arkadaş değiliz ancak birbirimize her zaman büyük bir saygıyla yaklaştık.”