Messi'den Ronaldo itirafı: Arkadaş değiliz
Inter Miami'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, yıllardır rekabet halinde olduğu Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.
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Futbol dünyasının ünlü ismi Lionel Messi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.
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"Cristiano'ya kariyeri sebebiyle büyük bir saygı duyuyorum çünkü hala en üst seviyede mücadele ediyor." diyen Messi, aralarındaki rekabetin sadece futbol sahasında yaşandığını vurguladı.
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"Onunla rekabetimiz sahadaydı, ikimiz de takımlarımızın iyiliğini istedik. Bu rekabet her zaman sahada kaldı, saha dışında iki normal insanız." ifadelerini kullanan Messi, Cristiano Ronaldo ile hiçbir zaman arkadaş olmadıklarını ancak karşılıklı saygıyı her zaman koruduklarını söyledi:
“Birlikte vakit geçirmedik, arkadaş değiliz ancak birbirimize her zaman büyük bir saygıyla yaklaştık.”
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