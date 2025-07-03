MESKİ İle ASKİ arasında "Su Kardeşliği Protokolü"

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşılmasına olanak sağlayan "Belediye Su Kardeşliği Programı" kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

"Belediye Su Kardeşliği Protokolü" çerçevesinde, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, su kayıplarının yönetimi ve verimli kent modeli gibi alanlarda işbirliği yapılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

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MESKİ SCADA Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, MESKİ Genel Müdür Yardımcıları Ali Yılmaz ve Hakan Yıldız, ASKİ yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda örnek projeler değerlendirilerek, sürdürülebilir su yönetimine yönelik ortak çalışma alanları ele alındı.