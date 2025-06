Meşher'de, devam eden Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi kapsamında film gösterimlerine haziran ayında da devam ediyor. Film seçkisi, Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in küratörlüğünü üstlendiği sergide yer alan 300 eserden beyazperdeye uyarlanan çeşitli yapımlardan oluşuyor.

Haziran ayı programında, Pierre Loti'nin Les Désenchantées romanından esinlenen Didier Roten ve François Vivier'in yönettiği yarı kurmaca yarı belgesel Le Mystère des Désenchantées, Alain Robbe-Grillet'in L'Immortelle ve Josef von Báky'nin Münchhausen filmleri gösterilecek.

PIERRE LOTI'NİN ROMAN KAHRAMANLARININ İZİNDE

Pierre Loti'nin, İstanbul'da yaşayan Cenan, Zeynep ve Melek adlı üç kadının hikâyesi üzerinden Osmanlı kadınlarının toplumdaki yerini anlattığı Les Désenchantées (1906) romanından uyarlanan Le Mystère des Désenchantées adlı kurgu-belgesel, 13 Haziran Cuma günü saat 16.30'da gösterilecek. Didier Roten ve François Vivier'in yazıp yönettiği film, genç bir Fransız gazetecinin İstanbul'da bir fotoğraf sergisinde, Pierre Loti'nin 20. yüzyılın başında Türkiye'ye yaptığı seyahatlerden getirdiği fotoğrafları keşfetmesiyle başlıyor. Gazeteci, bu keşfin ardından Loti'nin Les Désenchantées adlı romanında anlatılan üç genç Osmanlı kadınının izini sürmeye başlıyor. Film, geçmiş ile bugünü, kurgu ile gerçeği iç içe geçirerek anlatısını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA BİR KAYBOLUŞ HİKÂYESİ

14 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da ise Fransız yeni roman akımının kuramcılarından Alain Robbe-Grillet'nin kendisinin yazıp yönetmenliğini yaptığı L'Immortelle filmi seyirciyle buluşacak. Alain Robbe-Grillet, her sahnenin ayrıntılı olarak betimlendiği aynı isimli sineromanındaki görüntülerin alındığı L'Immortelle filmini 1963'te İstanbul'da çekmiştir. Film, İstanbul'a gelen Fransız bir öğretmenin, gizemli ve isimsiz bir kadınla yaşadığı yoğun ama belirsiz ilişkiyi ve bu kadının aniden ortadan kaybolmasının ardından onun izini sürmesini anlatıyor.

BİR BARON, BİN SERÜVEN

Josef von Báky imzalı Münchhausen filmi 27 Haziran Cuma günü saat 15.30'da izleyiciyle buluşacak. Baron Münchhausen karakterine ilham veren ve 18. yüzyılda yaşamış olan Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı düzenlenen seferlerde Rus ordusuyla birlikte savaşmış bir Alman subayıydı. Yaşadıklarını abartarak anlattığı hikâyeler zamanla anonimleşip efsaneleşerek Batı edebiyatında kalıcı bir iz bıraktı. Münchhausen'in öyküleri ilk kez 1785 yılında Rudolf Erich Raspe tarafından İngilizce olarak kaleme alındı ve Baron Munchausen's Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia (Baron Munchausen'ın Rusya'daki Harikulade Seyahatlerinin ve Seferlerinin Hikâyesi) adıyla yayımlandı. Josef von Báky'nin 1943 yapımı Münchhausen filmi ise, 2. Dünya Savaşı döneminde Almanya'da çekildi.