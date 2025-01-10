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        Haberler Magazin Meryem Uzerli: Ben hariç ailedeki herkes üniversite okudu - Magazin haberleri

        Meryem Uzerli: Ben hariç ailedeki herkes üniversite okudu

        'Yılın Yıldızları Ödülleri'nde 'En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne lâyık görülen Meryem Uzerli, samimi açıklamalarda bulundu. Üniversite okumadığını söyleyen Uzerli; "Ben hariç ailemdeki herkes üniversitede okudu. Bir üniversiteden bir ödül alıyorum. Çok gurur verici bir şey" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:41
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        "Ben hariç herkes üniversite okudu"
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        Meryem Uzerli, Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 'Yılın Yıldızları Ödülleri'nde, öğrencilerin oy kullandığı anketler sonucunda 2024'ün 'En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

        "ÇOK GURUR VERİCİ BİR ŞEY"

        Geceye mavi uzun bir elbiseyle katılan Meryem Uzerli, ödül konuşmasında samimi açıklamalarda bulundu. Üniversite okumadığını söyleyen Uzerli; "Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmemeliyiz. Ben hariç ailemdeki herkes Üniversitede okudu. Ben Üniversite okumadım ama bugün bir üniversiteden bir ödül alıyorum. Ailemdeki herkese bunu anlatacağım. Çok gurur verici bir şey" dedi.

        "TEŞEKKÜR EDERİM"

        Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ve son olarak, ışığı çok seviyoruz çünkü bize yol gösteriyor ama hayatımızdaki karanlık günlere de razıyız. Çünkü bize yıldızları gösteriyor. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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        #Meryem Uzerli
        #üniversite

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