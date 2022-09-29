"KABUS GİBİ BİR DÖNEMİMDE HAYATIMA GİRDİ"

Merve Şarapçıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kabus gibi bir dönemimde hayatıma girdi. Enerjisini eksik etmeden, duruşunu hiç bozmadan tüm kalbiyle yanımda duran 'adam'... Hayatıma insan alırken adamlığın gerçek anlamını bilmiyormuşum meğer. Kalpten değer görüp sevilmeyi Memo ile öğrendim.

Merve Şarapçıoğlu mesajının devamına ise "Duygusal anlamda yerlerde sürünürken, yargılama aşamasında yapmadığım şeylerle herkes tarafından yaftalanırken, hıçkıra hıçkıra gece gündüz durmadan ağlarken, bedeli ne olursa olsun bir saniye beni yalnız bırakmadı. Bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Her damla gözyaşımı kendi derdini yok sayıp sildi şefkatle" notunu düştü.