Merve Özbey'den Şimal'e: Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim - Magazin haberleri

Merve Özbey'den Şimal'e: Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim - Magazin haberleri

30 Mayıs'ta, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

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Şimal'in ani vefatı, sevenlerini yasa boğarken, yakın arkadaşı ve meslektaşı Merve Özbey de derin üzüntüsünü dile getiren bir paylaşımda bulundu. Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim."

Fotoğraflar: Instagram