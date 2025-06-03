Merve Özbey'den Şimal'e: Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim
Geçtiğimi hafta hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in vefatının ardından Merve Özbey, üzüntüsünü dile getiren bir paylaşım yaptı; "Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim"
30 Mayıs'ta, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.
Şimal'in ani vefatı, sevenlerini yasa boğarken, yakın arkadaşı ve meslektaşı Merve Özbey de derin üzüntüsünü dile getiren bir paylaşımda bulundu. Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim."
Fotoğraflar: Instagram