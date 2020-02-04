"GÜNAHTIR, YAPMAYIN!"

İlginçtir ki şahsım adına kimseye kötü bir şey söylememeye çalışırken, kötü düşünmemeye çalışırken sadece telefon ya da bilgisayar başında insanlarla alakalı yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı. Ben insanım. Kilo alırım, kilo veririm. Bu benim hür iradem ama insanların herhangi bir eksikliği ile dalga geçmek günahtır, yapmayın!