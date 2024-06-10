Merve Dizdar, sade bir törenle evlendi böyle eğlendi
Cihan Ayger ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Merve Dizdar, tören sonrasında yeni evliliğini coşkuyla kutladı
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37 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Dizdar ile iş insanı Cihan Ayger, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.
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Merve Dizdar ile Cihan Ayger, nikâhtan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda kutlama yaptı.
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Mutlu gününde Merve Dizdar'ı arkadaşları; Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ruşan, Serkan Tınmaz, Berkay Ateş ve Gülçin Kültür gibi isimlerde yalnız bırakmadı. Törene katılamayan ünlüler ise çifte sosyal medya hesabı üzerinden mutluluklar diledi.
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Filiz Akın: Çok sevgili Merve ve Cihan Ayger evlenmiş... Dilerim çok mutlu olsunlar.
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Ezgi Mola: Benim canım Merve'm ve Cihan'ın çok mutlu olun sizi çok seviyorum.
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Berkay Ateş: Benim canımın mutluluğu.
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Bergüzar Korel: Meleğim... Güzelim... Gözümde mutluluk gözyaşları ve hasretle bakıyorum her fotoğrafına. Kalbin gibi olsun tüm hayatınız. Seni çok seviyorum.
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Hilal Saral: Mutluluklar dilerim.
Fotoğraflar: Instagram