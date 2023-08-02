Merve Dizdar: Ticari boyutunu beceremiyorum, zaten teklif de gelmiyor

"SOSYAL MEDYAYI ÇOK SEVMİYORUM"

Merve Dizdar, yöneltilen soru üzerine sosyal medyayı çok sevmediğini ifade etti. Dizdar, sosyal medyada bulundukları paylaşımlarla yüksek ücret kazanan ünlü isimlerin olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece... Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten.