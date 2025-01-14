Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Merve Dizdar'a şövalye ünvanı verilecek

        Merve Dizdar'a şövalye ünvanı verilecek

        2023'te Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Merve Dizdar'a Fransa'da 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanı verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şövalye ünvanı verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstünde' filmindeki performansıyla, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görülen Merve Dizdar'a Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanı verilecek.

        Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek.

        Fransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilmişti.

        Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile öpüştüğü bu anları sosyal medya hesabından; "Köprüyü her geçtiğimde tam ortasında dilek dilerim" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Merve Dizdar
        #Fransa

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Ulaşım ve erişimde" daha görünür olmak istiyorlar
        "Ulaşım ve erişimde" daha görünür olmak istiyorlar
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Habertürk Anasayfa