Merve Dizdar'a şövalye ünvanı verilecek

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstünde' filmindeki performansıyla, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görülen Merve Dizdar'a Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan 'Edebiyat ve Sanat Şövalyesi' ünvanı verilecek.

REKLAM advertisement1 Nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Merve Dizdar’a takdim edilecek. Fransa’nın kültür ve sanat alanında üstün başarı gösteren kişilere verdiği bu nişan, daha önce Türkiye’den Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilmişti.

Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile öpüştüğü bu anları sosyal medya hesabından; "Köprüyü her geçtiğimde tam ortasında dilek dilerim" notunu düştü.