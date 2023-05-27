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Merve Dizdar'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

Merve Dizdar'a tebrik yağdı

Cannes Film Festivali'nde rol aldığı 'Kuru Otlar Üstüne'deki rolüyle 'En İy Kadın Oyuncu' dalında ödüle layık görülen Merve Dizdar'a tebrik yağdı

Giriş: 27.05.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Merve Dizdar, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' adlı filmdeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görüldü.  

  • Merve Dizdar, böylelikle Cannes Film Festivali'nde oyuncu olarak ödül kazanan 3'üncü Türk oldu. 

  • Bu dalda ilk ödülleri, yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Uzak' ile 2003'te Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir kazandı. 

    Merve Dizdar, 20 yıl aradan sonra aynı ödüle sahip olarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. 

    Merve Dizdar, duygularını şöyle dile getirdi: Filmde canlandırdığım 'Nuray' karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak 'Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, 'Nuray' ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.

    Merve Dizdar'a tebrik yağdı. 

  • Kemal Kılıçdaroğlu
    Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum. Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz.

  • Oyuncular Sendikası
    Üyemiz sevgili Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Meslektaşımızı tebrik ediyoruz. 

  • Serenay Sarıkaya
    İnanılmaz, olağanüstü bir haber. Tebrikler güzelim. 

  • Hülya Koçyiğit
    Sevgili Merve, seni gönülden tebrik ediyorum. Başarın ve alkışın bol olsun. 

  • Devrim Yakut
    Canım Merve, gururla göğsümüz kabardı.  Yolun açık olsun. Hep hayallerinin peşinde, hep daha ileriye...

  • Cem Yılmaz
    Tebrikler Merve. 

  • Gürkan Altundaşar

    Merve Dizdar'ın 2021'de boşandığı Gürhan Altundaşar da eski eşini "Yazılacak o kadar çok kelime var ki ama buraya sığmaz... İyi ki tanımışım iyi ki yollarımız kesişmiş. Bu daha başlangıç diyerek Afife Jale ile başlamıştı sonra Altın Portakal ve Cannes... Yaşasın ve şimdi Oscar düşünsün. Merve Dizdar, büyük bir detaysın" sözleriyle tebrik etti.

  • Gülşen Bubikoğlu
    Merve Dizdar... Bu genç oyuncuyu yürekten kutluyorum, tebrikler. 

  • Eylem Kaftan
    Türkiye'deki kız kardeşlerin çok mutlu ve çok gururlu.

  • İbrahim Büyükak
    Helal olsun Merve Dizdar. 

  • Süha Uygur
    Göğsümüzü kabarttın, gözlerimizi yaşarttın. Teşekkürler. 

  • Ata Demirer 

  • Gupse Özay

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