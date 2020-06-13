Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Karantina zamanlarında çok zorluk çektiğini belirten Merve Boluğur, "Gerçekten çok zor zamanlardı, hiç kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Gelecek ile ilgili kararlarım açısından çok verimliydi. Üniversiteye tekrar başladım. Hobiler edindim kendime o anlamda çok verimliydi. " dedi.