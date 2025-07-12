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        Haberler Magazin Merve Boluğur'dan tekne pozları - Magazin haberleri

        Merve Boluğur'dan tekne pozları

        Yaz tatiline devam eden Merve Boluğur, tekne tatilinden bir dizi fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:41
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        Bir karada bir denizde
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        Oyuncu Merve Boluğur, tatiline zaman zaman karada, zaman zaman ise denizde devam ediyor.

        Ünlü oyuncu, bir tekne tatiline çıkarak bol bol güneşin keyfini sürdü.

        Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Merve Boluğur, tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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        Oyuncu, tekne üzerinden verdiği pozlarla dikkat çekti.

        Ünlü oyuncu, bu keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #merve boluğur

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