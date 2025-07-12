Merve Boluğur'dan tekne pozları
Yaz tatiline devam eden Merve Boluğur, tekne tatilinden bir dizi fotoğraf paylaştı
Oyuncu Merve Boluğur, tatiline zaman zaman karada, zaman zaman ise denizde devam ediyor.
Ünlü oyuncu, bir tekne tatiline çıkarak bol bol güneşin keyfini sürdü.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Merve Boluğur, tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Oyuncu, tekne üzerinden verdiği pozlarla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, bu keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram