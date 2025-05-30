Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
Galatasaray'ın Başakşehir FK'yı konuk ettiği karşılaşmada Galatasaray formasıyla son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens, mücadelenin son anlarında oyundan alınırken duygusal anlar yaşandı.
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Galatasaray’ın efsanevi ismi Fernando Muslera ve Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, Galatasaray formasıyla son maçlarına iç sahada oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında çıktı.
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Mertens, mücadelenin 79’uncu dakikasında yerini Sallai’ye bıraktı. Mertens oyundan çıkarken, stadyumda ışıklar kısılırken, Galatasaraylı oyuncular Mertens’i omuzlarında kenara getirdi. Belçikalı oyuncunun oyundan alınma anonsunu da eşi Katrin Kerkhofs yaptı.
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Fernando Muslera ise 88’inci dakikada yerini Günay Güvenç’e bıraktı. Tecrübeli file bekçisi, oyundan çıkarken 25 numaralı formasını giyerken, takım arkadaşları Muslera’yı da omuzlarında saha kenarına kadar getirdi.
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Muslera’nın oyundan çıkış anonsunu ise oğlu Kailash Muslera yaptı. İki oyuncu da oyundan çıkarken sahada duygusal anlar yaşandı. Muslera oyundan alınırken, göz yaşlarına hakim olamadı.
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GALATASARAY, MERTENS'E VEDA ETTİ
Galatasaray Kulübü, gelecek sezon kadroda olmayacağı açıklanan Belçikalı futbolcu Dries Mertens için bir teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Teşekkürler Dries. Bazı vedalar, kelimelere sığmaz, 3 yıl önce geldiğinde sadece bir futbolcu değil gerçek bir lider, bir ağabey, bir örnek olmuştu Dries Mertens. Saha içinde cesaretiyle, zekasıyla ve özgüvenli duruşu ile oyunu değiştiren adamdı o." ifadeleri kullanıldı.
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Mertens'in çocuklarıyla birlikte Galatasaray ailesinin ferdi olduğuna yer verilen mesajda şunlar kaydedildi:
"Dries saha dışında da dokundu kalplerimize. Mütevazılığıyla, samimiyetiyle, gülümsemesiyle... Galatasaray’ı bir kulüpten fazlası yapan, birlik ve beraberliğe en çok inananlardan biriydi. Ve onunla birlikte Kat da, Ciro da bu ailenin en sıcak üyelerinden oldular. Kat’ın güler yüzü, Ciro’nun neşesi ve bir gülüşü... Hepsi bir bütün yaptı bu hikayeyi. Ne kadar çok sevdilerse bu kulübü, bu şehri... Bir o kadar da çok sevildiler. Şimdi ayrılık vakti. Ama senin ismin, anıların, liderliğin, insanlığın bu formanın tarihine altın harflerle yazıldı bile Dries. Her şey için teşekkür ederiz. İyi ki bizden biri oldun. Tekrar görüşmek dileğiyle..."
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