Mertens'ten Osimhen açıklaması!

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen'le ilgili konuştu.

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OSİMHEN AÇIKLAMASI

Mertens, Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya "Şansımıza Galatasaray'a geldi çünkü bize şampiyonluğu kazandırmıştı. Onun adına en doğru kararı vermesini umuyorum çünkü onu gerçekten seviyorum, altın gibi çocuk. Belki Napoli'de işler istediğimiz gibi gitmedi ama o gerçekten büyük oyuncu." cevabını verdi.