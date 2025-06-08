Mertens'ten Osimhen açıklaması
Galatasaray ile yolları ayrılan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen'le ilgili konuştu.
OSİMHEN AÇIKLAMASI
Mertens, Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya "Şansımıza Galatasaray'a geldi çünkü bize şampiyonluğu kazandırmıştı. Onun adına en doğru kararı vermesini umuyorum çünkü onu gerçekten seviyorum, altın gibi çocuk. Belki Napoli'de işler istediğimiz gibi gitmedi ama o gerçekten büyük oyuncu." cevabını verdi.
OSIMHEN'DE SON DURUM
Galatasaray'ın bonservisini almak için rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen'de düğüm artık çözülüyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı yıldızla her konuda anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...
SENELİK 40+5 MİLYON EURO
Dış basın, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 40+5 milyon euro maaşa gerçekleştiğini öne sürdü. Al Hilal'in Napoli'ye de bu transfer için 70+5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
OSIMHEN, UÇUŞUNU İPTAL ETMİŞTİ
Bu süreçte İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti.
VICTOR OSIMHEN İSTANBUL'DAN AYRILDI
Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.