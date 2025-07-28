Mert Ramazan Demir ile sevgilisi ayrıldı
Yeni birlikteliği, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ortaya çıkan Mert Ramazan Demir'in ilişkisi sona erdi
Giriş: 28.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:04
Oyuncu Mert Ramazan Demir, 10 Temmuz'da yeni sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi.
Akyaka'da objektiflere yansıyan Mert Ramazan Demir ile sevgilisinin plajda keyifli bir gün geçirdiği görüldü.
Mert Ramazan Demir, 28 Temmuz'da ise yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Anlaşılan o ki Demir ile sevgilisi, kısa süren bir ilişkinin ardından ayrıldı.
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