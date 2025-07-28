Mert Ramazan Demir ile sevgilisi ayrıldı

Oyuncu Mert Ramazan Demir, 10 Temmuz'da yeni sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi.

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Akyaka'da objektiflere yansıyan Mert Ramazan Demir ile sevgilisinin plajda keyifli bir gün geçirdiği görüldü.

Mert Ramazan Demir, 28 Temmuz'da ise yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Anlaşılan o ki Demir ile sevgilisi, kısa süren bir ilişkinin ardından ayrıldı.