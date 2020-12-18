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Koronavirüs vakalarının son dönemde en fazla arttığı 5 il arasında gösterilen Mersin'de, 10 gün önce annesini kaybeden gazeteci Recep Yıldırım koronaya yenildi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'de yayın yapan Sun Radyo TV, Metropol Radyo ile Mersin Şehir ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde basın danışmanlığı görevinde bulunduktan sonda emekli olan 56 yaşındaki Recep Yıldırım, 12 gün önce fenalaşarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Recep Yıldırım, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

10 GÜN ÖNCE KORONADAN ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Mersin’in sevilen gazetecileri arasında yer alan Recep Yıldırım’ın 75 yaşındaki annesi Meryem Yıldırım ise 8 Aralık’ta Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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