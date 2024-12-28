Mersin Spor: 79 - TOFAŞ: 58 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor sahasında TOFAŞ'ı 79-58 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor sahasında TOFAŞ'ı konuk etti.
Servet Tazegül Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 79-58 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz,
Mersin Spor: Cobbs 12, Pineiro 12, Emre Tanışan 13, Cruz 12, Kairys, Olaseni 20, Kartal Özmızrak 1, Simmons 2, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 7, Tevfik Akdamar
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 3, Demircan Demir, Pasecniks 6, Obrien 5, Reed 14, Özgür Cengiz 3, Tolga Geçim 7, Berk Demir 7, Bankston 5
1. Periyot: 19-14
Devre: 43-31
3. Periyot: 59-43