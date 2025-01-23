Mersin'de feci yangın, Mut'un Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

REKLAM advertisement1 YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ İHA'daki habere ve iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

İŞ YERİNDE KALAN GENÇ ÖLDÜ Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar'ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.