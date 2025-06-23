Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!

Mersin'de olay, 29 Eylül 2024'te Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Tahir Kaya (67), patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşusu Kemal Veli Akyaka (65) tarafından engellendi.

REKLAM advertisement1 "TOZ PEKMEZE GİRECEK" DİYE UYARDI Durmuş Akyaka ve eşi Ruhan Akyaka hayatlarını kaybetmişti. DHA'daki habere göre Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek, komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi.

AV TÜFEĞİNİ ALIP HEPSİNİ VURDU Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Öldürülen Kemal Veli Akyaka. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Tahir Kaya'nın, öldürülen Ruhan Ortak Akyaka (35) için 'Kadına karşı canavarca hisle kasten adam öldürme’ suçunu sabit görerek ağırlaştırmış müebbet hapis cezası ile, eşi Durmuş Akyaka için 'Canavarca hisle kasten adama öldürme' suçu sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile baba Kemal Veli Akyaka içinse 'Kasten adam öldürme' suçunu sabit görerek 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.