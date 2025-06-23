Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü! Pekmez katliamında karar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!

        Mersin'in Mut ilçesinde, komşusu 65 yaşındaki Kemal Veli Akyaka'yı, 35 yaşındaki oğlu Durmuş Akyaka ve aynı yaştaki gelini Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle vurup öldüren 67 yaşındaki Tahir Kaya, karar duruşmasına çıktı. Kaya, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 07:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de olay, 29 Eylül 2024'te Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Tahir Kaya (67), patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşusu Kemal Veli Akyaka (65) tarafından engellendi.

        "TOZ PEKMEZE GİRECEK" DİYE UYARDI

        Durmuş Akyaka ve eşi Ruhan Akyaka hayatlarını kaybetmişti.
        Durmuş Akyaka ve eşi Ruhan Akyaka hayatlarını kaybetmişti.

        DHA'daki habere göre Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek, komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi.

        AV TÜFEĞİNİ ALIP HEPSİNİ VURDU

        Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Öldürülen Kemal Veli Akyaka.
        Öldürülen Kemal Veli Akyaka.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı.

        Mahkeme heyeti, Tahir Kaya'nın, öldürülen Ruhan Ortak Akyaka (35) için 'Kadına karşı canavarca hisle kasten adam öldürme’ suçunu sabit görerek ağırlaştırmış müebbet hapis cezası ile, eşi Durmuş Akyaka için 'Canavarca hisle kasten adama öldürme' suçu sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile baba Kemal Veli Akyaka içinse 'Kasten adam öldürme' suçunu sabit görerek 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        Trump: Neden rejim değişikliği olmasın?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Habertürk Anasayfa