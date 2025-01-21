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        Haberler Gündem Güncel Mersin'deki taraftar meydanları yenileniyor | Son dakika haberleri

        Mersin'de sahil şeridindeki taraftar meydanları yenileniyor

        Mersin sahilindeki Mersin İdman Yurdu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:15
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        Mersin'deki taraftar meydanları yenileniyor
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, taraftar gruplarının maç coşkusunu hep bir arada yaşamak için maç öncesi ve sonrası bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olan Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarasay meydanlarında kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Kültür Park Saha Sorumlusu olarak görev yapan Tümer Bal, sahil kesiminde yer alan meydanlarda yapılan yenileme ve tadilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Tümer Bal, "Meydanlarımızın sahilde yer alması dolayısıyla hem beton hem demir aksamlarında, salıncak ve elektik direkleri gibi alanlarda tuzlu su, nem ve rüzgar sebebiyle deformasyon yaşıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarasay meydanlarında, bu hafta itibariyle tadilata başladık. Elektrik, aydınlatma, boyama ve tüm tadilat ihtiyaçlarını gideriyoruz. Halkımıza daha formunda ve daha ışıl ışıl meydanlar hazırlıyoruz" dedi.

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