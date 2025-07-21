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        Haberler Gündem Trafik Mersin'de yaya yolunu kullananlara ceza

        Mersin'de yaya yollarını kullanan motosikletlilere ceza

        Mersin'de sahildeki yaya yollarında motosiklet kullanan sürücülere para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:29
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        Mersin'de yaya yolunu kullananlara ceza
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sahil bandı, yürüyüş ve park alanlarında motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.

        Ekiplerin 1212 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladığı denetimde, 626 motosiklet sürücüsüne yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle toplam 685 bin 142 lira ceza uygulandı.

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        #mersin haberleri
        #motosiklet
        #HABER
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