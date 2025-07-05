Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Son dakika haberleri

        Mersin'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Mersin merkez ve Anamur ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        .png
        .png

        Çalışmada, bazı şüphelilerin faizle para verdikleri müştekilerin taşınır ve taşınmaz mallarını tehdit yoluyla kendi üzerlerine devraldıkları, imzalatılan senetler karşılığında icra takibi başlattıkları ve 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        Mersin merkez ve Anamur ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

        .png
        .png

        Adreslerde, 97 senet, 32 tapu, müştekilere ait 16 satış sözleşmesi, 2 POS cihazı, vekaletname, 250 mermi, 299 bin lira, 4 cep telefonu ele geçirildi.

        .png
        .png

        Şüpheliler emniyete götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mersin haberleri
        #tefecilik operasyonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Habertürk Anasayfa