Mersin'de tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren kişi intihar etti
Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Alınan bilgiye göre, Elbeyli Mahallesi'nde Süleyman Keskin (45) ile komşusu Şükrü Çetin (31) arasında bahçelerinin sınırı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Tabancayla Çetin'e ateş eden Keskin, sonrasında kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin ve Keskin'in cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarmanın bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.