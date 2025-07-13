Mersin'de restoranda silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı

Merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda iş yeri sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında "hesap tutarı" iddiasıyla gerginlik yaşandı.

İşletme personelinin de dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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AA'nın haberine göre olayda, restoran sahibi ve çalışanların da arasında olduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Silahla başından yaralanan Mehmet H'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.