Mersin'de otomobil çöp kamyonuna çarptı! 1 işçi öldü

Mersin'deki kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında ilçedeki Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Ali B. yönetimindeki otomobil, Adem S.’nin kullandığı belediyeye ait 33 ADE 207 plakalı çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı.

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O sırada konteynerden kamyona çöp boşaltan temizlik işçileri Adem Oğuz ve Yusuf Alataş ağır, Ali B. ve yanındaki 2 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Oğuz'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Diğer temizlik işçisi Alataş’ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ali B.’nin 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Ali B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.