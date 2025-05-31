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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de oksijen tüpü patladı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin'de oksijen tüpü patladı: 5 yaralı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 03:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 03:55
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        Mersin'de oksijen tüpü patladı: 5 yaralı
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        Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'nde A.Ö'ye ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; patlamada yaralanan M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16) sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücutlarında ikinci derece yanık oluşan yaralıların Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Mersin
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        #bozyazı
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