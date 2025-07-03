Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, projenin bölgeye sunacağı katkıya değinerek, "Büyükşehir olarak, 'Atalık tohumların yerinde korunması ve pazarlanması' projesi ile Gülnar ilçesi Şeyhömer Mahallesi’nde hali hazırda üretimi yapılan ve bölgeye özgü Leklek fasulyelerinin hem yerinde üretiminin artırılması, hem de gelecek nesillere aktarılması için bu projemizi hayata geçirdik" dedi.

1 dekar alana kişi başı 10 kilogram olmak üzere, toplamda 150 kilogram dağıtım gerçekleştirildiğini söyleyen Kutlu, "Proje ile biyoçeşitliliğin korunmasının yanı sıra, sürdürülebilir olmasını sağlamaktayız. 2020 yılından bu yana atalık tohumların yerinde korunması, artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için projelerimiz sürüyor. İlk olarak buğday ile başlayıp, 2023 yılında nohut, 2025 yılında ise Leklek fasulyesi projesi ile yolumuza devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.