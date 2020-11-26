Mersin'de iç çamaşırı ve sırt çantasında uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan otobüsteki iki kişiden şüphelenen ekipler, Ö.D'nin sırt çantasında 415 gram esrar ele geçirdi. M.O'nun da iç çamaşırına gizlediği poşette 345 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.