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        Haberler Yaşam Mersin'de bir kişi toplam 20 kilogramlık dört mantar buldu

        Mersin'de bir kişi toplam 20 kilogramlık dört mantar buldu

        Mersin'in Mut ilçesinde, bir kişi toplam 20 kilogram gelen dört mantar topladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:26
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        Dağlık alanda buldu... Toplamı 20 kg!
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        Mersin'in Mut ilçesinde Mustafa Aslan, eşiyle mantar toplamak için ilçenin 1500 rakımlı Yaşmelek Yaylası'na gitti.

        Dağlık alanda dolaştığı sırada Aslan, daha önce görmediği büyüklükte mantarlar buldu.

        Mantarları toplayıp evine getiren Aslan, tarttığı ürünlerin toplam 20 kilogram geldiğini gördü.

        Aslan, gazetecilere, bulduğu mantarlarla şaşkınlık yaşadığını belirterek, "İlk kez bu kadar büyük ve bu kadar çok mantar gördüm. Toplamda 20 kilogram gelen dört dev mantar bulduk" dedi.

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        #mantar
        #Mersin
        #Mut
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