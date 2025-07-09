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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı | Son dakika haberleri

        Mersin'de müstakil bir evden 10 kamyon çöp çıktı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:04
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          Mersin'in Yenişehir ilçesinde müstakil evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

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          Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Eğriçam Mahallesi'ndeki müstakil evde inceleme yaptı.

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          Ekipler, ikametin girişi, merdiven boşluğu ve odalarında atık istiflendiğini belirledi.

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          Adresten iş makinesi yardımıyla çıkarılan çöpler, 10 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.

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          Büyükşehir Belediyesi ekipleri de atıklardan arındırılan evde ilaçlama yaptı.

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          Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

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