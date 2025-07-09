Mersin'de müstakil bir evden 10 kamyon çöp çıktı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde müstakil evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
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Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Eğriçam Mahallesi'ndeki müstakil evde inceleme yaptı.
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Ekipler, ikametin girişi, merdiven boşluğu ve odalarında atık istiflendiğini belirledi.
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Adresten iş makinesi yardımıyla çıkarılan çöpler, 10 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.
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Büyükşehir Belediyesi ekipleri de atıklardan arındırılan evde ilaçlama yaptı.
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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
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