Mersin'de 1900 haneye ücretsiz yemek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin merkez ve Tarsus'taki aşhanelerden günlük 1900 haneye toplam 2 bin 700 kap yemek, haftanın 5 günü tek öğün olmak üzere ücretsiz ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinin merkez mahallelerinde sağlık problemleri ya da yaşlılık sebebiyle yemek yapmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi yurttaşlara hafta içi 5 gün, günde 1 öğün olmak üzere hanelerine ücretsiz sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

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Büyükşehir'in 2 aşhanesinde, "birizberaberiz.org" üzerinden bağışlanan etlerin de kullanıldığı yemekler, usta aşçılar tarafından pişirildikten sonra steril bir şekilde özenle paketlenip ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, "Vatandaşlarımız Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden başvuru oluşturabiliyorlar. Bu başvurular sonucunda sosyal hizmet uzmanlarımız ve sosyologlarımız hane incelemesi yapıyor. Bu vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip, yemek pişirme koşullarının olup olmadığına, tek başlarına yemek pişirip pişiremeyeceklerine bakıyorlar ve çevresel koşullarını değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmelerden sonra evde yemek hizmetimiz başlıyor. Aşhanedeki dağıtım personelimiz paketlenmiş yemekleri tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Toplam 1900 civarında haneye yaklaşık 2 bin 700 yemek ulaştırıyoruz" dedi.