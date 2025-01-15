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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de 19 gemiye 96 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Mersin'de denizi kirleten 19 gemiye 96 milyon 459 bin lira ceza

        Mavi suların 24 saat yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla izlendiği Mersin'de, 2024'te denizi kirlettiği tespit edilen 19 gemiye 96 milyon 459 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:17
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        Mersin'de 19 gemiye 96 milyon TL ceza
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        Doğu Akdeniz'in önemli turizm ve liman kenti Mersin'de, deniz kirliliğiyle mücadeledeki başarının artırılması için Büyükşehir Belediyesince geçen yıl Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) kuruldu.

        Proje kapsamında Çeşmeli Sahili ile Kulak Deresi arasında, yaklaşık 54 kilometrelik sahil şeridindeki 25 noktaya 52 kamera yerleştirildi. 26'sı yüksek çözünürlüklü, 26'sı da termal özellikli kameralarla mavi sular 24 saat anbean izlendi.

        Radar, meteorolojik set, deniz telsizi ve teknelerle desteklenen sistem için belediyede özel izleme odası oluşturuldu. EGDS ile 7 gün 24 saat incelenen denizde 2024'te 362 denetim yapıldı, 4 bin 830 gemi kontrol edildi. İncelemelerde mavi suları kirlettiği tespit edilen 19 gemiye 96 milyon 459 bin lira idari para cezası uygulandı.

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        Ayrıca, belediye ekiplerince 2024'te yürütülen temizlik çalışmalarında su yüzeyinden 57 ton, plajlardan ise 55 ton atık toplandı ve deniz araçlarından 110 bin litre atık su alındı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, vatandaşların 321 kilometrelik kıyının her noktasından faydalanabilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

        Halisdemir, "Biz, yetki çerçevemiz içerisinde denetim, kontrol, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Bugüne kadar 2 binin üzerinde ilköğretim okulu öğrencimize deniz kirliliği, okyanuslar, iklim değişikliği ve çevre kirliliği konularında eğitim verdik, vermeye devam ediyoruz." dedi.

        Geçen yıl kente 5 bin 400'den fazla ticari geminin geldiğini belirten Halisdemir, şöyle konuştu:

        "Gemilerin faaliyetleri sonucunda bazen yasa dışı atık bırakımı olabiliyor. Biz bunları 7 gün 24 saat denetliyoruz. Geçen yıl 100 milyon liraya yakın ceza kesmek zorunda kaldık. Amacımız para cezası uygulamak değil denizimizi korumak, kirlenmesini önlemek. Mersin Limanı'na gelen tüm gemilere şunu söylüyoruz; biz 7 gün 24 saat denetim yapıyoruz. Bu denetimlerde denizimizin hiçbir noktasının kirlenmemesi için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz."

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        Uzman personelin EGDS ile deniz süpürgesi, denetim teknesi, bot, insansız hava aracı ve su altı drone'ları ile faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü anlatan Halisdemir, geçen yıl deniz yüzeyinden toplanan 57 ton çöpün yüzde 80'inin plastik atıklardan oluştuğunu dile getirdi.

        Halisdemir, gemilere yaptırım uygulanması sürecini şöyle anlattı:

        "Uzman arkadaşlarımız kameralardan yasa dışı atık bırakımı tespit ettiklerinde hemen deniz denetim araçlarımızla irtibata geçiyorlar ve gidip yerinden numune alıyoruz. Yasada şöyle bir durum da var, yakalamış olduğumuz kirletici görüntü idari yaptırım uygulamamız için yeterli ama biz bununla yetinmiyoruz, sahadaki arkadaşlarımız kirliliğin oluştuğu yere gidip numune alıyorlar. Bunları Bakanlığın (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) belirlemiş olduğu akredite laboratuvarlarına gönderip kirliliğin türünü netleştirip ona göre idari yaptırım uygularız. Yaptırımdan sonra ilgili deniz aracı kilitlenir."

        EGDS'nin kısa zamanda önemli katkılar sağladığına işaret eden Halisdemir, "Mersin'de vatandaşların denizin her noktasından yararlanmasını, deniz ekosistemini canlandırmayı ve denizin kirlenmesini engellemeyi istiyoruz" diye konuştu.

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        #çevre haberleri
        #mersin haberleri
        #Deniz Kirliliği
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