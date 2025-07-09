Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS 1 tercihlerini bekliyor. Merkezi atamalar KPSS puanları ve kılavuzu dahilinde şekil alacak. Memur adayları puanlarına göre tercih listesini yapacak. Peki Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 tercih/yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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ÖSYM tarafından KPSS merkezi atama takvimi yayınlandı. Kılavuz, başvuru sürecinden kısa süre önce ÖSYM’nin resmi sitesinde erişime açılacak.
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MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Tercih Kılavuzu Henüz Yayınlanmadı. KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sürecinde kullanılacak olan tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun başvuru tarihinden birkaç gün önce ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Yayımlandığında sayfamızda yer alacak.
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