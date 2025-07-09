Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.