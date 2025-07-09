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        Haberler Bilgi Yaşam Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

        Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

        Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS 1 tercihlerini bekliyor. Merkezi atamalar KPSS puanları ve kılavuzu dahilinde şekil alacak. Memur adayları puanlarına göre tercih listesini yapacak. Peki Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 tercih/yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:40
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        • 1

          ÖSYM tarafından KPSS merkezi atama takvimi yayınlandı. Kılavuz, başvuru sürecinden kısa süre önce ÖSYM’nin resmi sitesinde erişime açılacak.

        • 2

          MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

          KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          Tercih Kılavuzu Henüz Yayınlanmadı. KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sürecinde kullanılacak olan tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun başvuru tarihinden birkaç gün önce ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Yayımlandığında sayfamızda yer alacak.

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