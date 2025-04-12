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        Haberler Gündem Güncel Merkezefendi'nin 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor | Son dakika haberleri

        Merkezefendi Belediyesi'nin 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan 1.Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 19-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:19
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        Merkezefendi'nin 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor
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        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan ve bugüne kadar oynadığı yüzlerce oyun ile Denizlililerin beğenisi kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu da etkinliklerini sürdürüyor. Birçok festivale ev sahipliği yapan Merkezefendi Belediyesi, bu kez bambaşka bir festivale ev sahipliği yapacak. Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun öncülüğünde 1.Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali düzenlenecek.

        Merkezefendi'de ilk kez gerçekleştirilecek olan 1.Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 4 yabancı 7 yerli tiyatro ekibi sahne alacak. Şehirdeki çocukların ve gençlerin tiyatro ile bağ kurmaları sağlamak, katkılarıyla tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, Farklı ülke insanlarını ve kültürlerini Merkezefendi ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek festivalde ilk perde 19 Nisan Cumartesi günü açılacak. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde birbirinden farklı oyunların sergileneceği festival 25 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

        Festivalin dolu dolu ve şölen havasında geçeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

        "Sanat ve kültür dolu bir etkinliğe daha imza atmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, sanatı ve kültürü toplumumuzun her kesimine ulaştırmak, ilçemizin kültürel zenginliğini daha da görünür kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yüzlerce etkinlik, konser, sergi, tiyatro oyunu ve atölye çalışmasıyla sadece sanat üretiminin değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin de bir parçası olduk. İlk kez gerçekleştireceğimiz 1.Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan ile festival gününü bekliyoruz. Şehrimizin dört bir yanından hiç tiyatroya gitmemiş veya gidememiş bireyleri tiyatroyla buluşturmak, kentin sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmak için düzenleyeceğimiz festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

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        #Merkezefendi Belediyesi
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