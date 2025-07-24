Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılacak. Banka, bu yılın 5'inci faiz kararını bugün açıklayacak. Bu sebeple ekonomide gözler Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faizi kararına çevrilmiş duruma. TCMB, bir önceki toplantıda faiz oranını değiştirmemiş ve politika faizini yüzde 46'da sabit bırakmıştı. Peki, 2025 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz indirimi olacak mı, beklentiler ne yönde? İşte, TCMB Temmuz ayı faiz kararı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi…