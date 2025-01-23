Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Ocak ayı TCMB faiz kararı bekleniyor!
2025 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Kredi çekecekler, mevduat, borsa veya döviz yatırımı olanların gözü kulağı Merkez Bankası'nda. Yılın ilk faiz kararının belirleneceği PPK toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak ayı faiz kararını bugün duyuracak. Merkez, Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek önemli bir adım atmıştı. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
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Yılın ilk faiz kararı için nefesler tutuldu. Merkez Bankası faiz kararı 2025 Ocak ayı için tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını bugün kamuoyu ile paylaşacak. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50’den yüzde 47.50 seviyesine çekmişti. TCMB’nin faiz indirimini sürdürmesi ve 2025 Ocak ayında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine çekmesi bekleniyor. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
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MERKEZ BANKASI 2025 OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak 2025 Perşembe bugün toplanacak.
Yılın ilk faiz kararı, saat 14.00'te açıklanacak.
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2025 OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.
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EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası faiz kararı hakkındaki beklenti anketlerinde yer alan sonuçlar şu şekilde:
AA: 250 baz puan indirim
Deutsche Bank: 250 baz puan indirim
Morgan Stanley: 250 baz puan indirim
Societe Generale: 250 baz puan indirim
Piyasa Katılımcıları Anketi: 250 baz puan indirim
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2025 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ
23 Ocak
6 Mart
17 Nisan
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık
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