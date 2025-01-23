Yılın ilk faiz kararı için nefesler tutuldu. Merkez Bankası faiz kararı 2025 Ocak ayı için tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını bugün kamuoyu ile paylaşacak. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50’den yüzde 47.50 seviyesine çekmişti. TCMB’nin faiz indirimini sürdürmesi ve 2025 Ocak ayında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine çekmesi bekleniyor. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?